В Петербурге сильный ветер. Действует «желтый» уровень погодной опасности

В Петербурге из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности. По информации Росгидрометцентра, он будет действовать до полуночи 2 ноября.

Отмечается, что в прибрежных районах ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Пешеходов и автомобилистов просят соблюдать осторожность.

Ранее предупреждение об ухудшении погоды, сильном ветре и снеге опубликовало МЧС по Петербургу. По информации ведомства, на дорогах ожидается гололедица. Всему виной циклон «Мартина», который принес осадки и похолодание.