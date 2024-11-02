Из Северной столицы — в соленую. Улицы Петербурга защитили от гололеда

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Улицы Северной столицы покрыли солью из-за угрозы гололеда. 2 ноября фотографы «Фонтанки» лично проверили, насколько хорошо защищены пешеходные дорожки и проезжие части города.

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С ночи дорожные службы Петербурга просаливали асфальт в разных районах. Приморский и Невский проспекты покрылись белым напылением — вблизи видно, что это кристаллы соли. Уже сегодня по прогнозам в городе ожидаются гололедица и снег.

Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Дорожные предприятия самостоятельно решают вопрос по обработке полотна, отметили в комитете по благоустройству. «Погодные условия могут отличаться в разных районах. В основном используют солевой раствор. Но в местах, где обнаружена скользкость, используется соль. Всё для безопасности дорожного движения и пешеходов», — сообщает комитет.