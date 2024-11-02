Прибраться к празднику. Новую станцию метро в Петербурге хотят подготовить до 30 декабря

«Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика для послестроительной уборки станции «Театральная». В отсутствие четкой даты открытия нового участка метро искать намеки приходится в таких контрактах.
Запрос предложений на послестроительную уборку пассажирских зон станции «Театральная» компания начала на днях. Стоимость — чуть более 2 млн рублей. В техническом задании указано: «Срок окончания услуг — не позднее 30.12.2024 г.».
При этом разрешение на строительство действует до декабря 2025 года. Ранее комитет по строительству сообщил, что новый участок метро от «Спасской» через «Театральную» до «Горного института» планируют открыть в конце этого года. В частности, к этому сроку надо завершить сооружение вентшахты и эвакуационного выхода на «Театральной», несмотря на то, что до 2029 года она будет работать на прогон — то есть без подъема на поверхность.
На этой неделе губернатор Александр Беглов представлял в Законодательном собрании проект бюджета. Говоря о «Горном институте», он заявил, что завершить строительство станции планируется в этом году. При этом о следующих на очереди «Путиловской» и «Казаковской» он высказался более определенно — что их введут в 2025 году. Разница в том, что после строительства требуется еще время на пусконаладку и получение согласований. Так что окончательная дата открытия «Горного института» неизвестна. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».