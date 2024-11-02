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Авто Общество Минпросвещения намерено разрешить возможность дистанционного обучения для будущих водителей

Минпросвещения намерено разрешить возможность дистанционного обучения для будущих водителей

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5 комментариев

Возможность дистанционного обучения для желающих получить водительские права предложило ввести Минпросвещения. Проект приказа образовательного ведомства размещен на портале правовых актов, обратил внимание «Коммерсантъ» 2 ноября.

Из документа следует, что автошколы получат возможность с 1 сентября 2025 года создавать собственные программы обучения для начинающих водителей. Это необходимо будет делать с помощью государственных информационных систем, предполагающих авторизацию на портале «Госуслуги», которая позволит фиксировать посещаемость занятий и успеваемость студентов. При этом Минпросвещения планирует официально закрепить возможность проходить теоретическую часть образовательной программы дистанционно с помощью электронного обучения.

Также изменения внесут в учебную нагрузку, которую перераспределят. В рамках подготовки водителей категории B на вождение в «городе» выделят 42 обязательных часа вместо нынешних 38. На изучение же устройства трансмиссии, ходовой части, тормозов, электронных «помощников» водителя будет отводиться по одному часу вместо нынешних двух. На изучение общего устройства двигателя выделят три часа вместо двух.

Как ранее писала «Фонтанка», с 1 августа этого года стоимость обучения в автошколах Петербурга одновременно выросла с минимальных 20 до 60 тысяч рублей. Это произошло после совещания в ГИБДД, где критиковали качество подготовки водителей.

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Комментарии
5
Sonic-235
18 минут
И водить такие водители должны дистанционно, не садясь за руль!
FedorGr
10 минут
Отличная идея. Сдавать экзамен на права, тоже на дистанции, это исключит всякие взятки. Сейчас везде берут таких чиновников смотрящих только вперёд?
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