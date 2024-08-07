«И 60 тысяч мало». Автошколы Петербурга с 1 августа подняли цены в два с лишним раза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС Поделиться Поделиться





С 1 августа минимальная цена за обучение в автошколах Петербурга составила 60 тысяч рублей. Такое объявление появилось на сайтах и в социальных сетях сразу нескольких организаций, готовящих водителей. Еще недавно аналогичные курсы для получения прав категории «В» предлагались за 23–27 тысяч рублей. «Фонтанка» выяснила, с чем связана резкая индексация.



«Уважаемые будущие ученики, к большому сожалению, вынуждены вам сообщить, что уже с 1 августа 2024 года стоимость курсов по вождению в автошколах Санкт-Петербурга начала расти и повысится до 60 тысяч рублей в очень короткие сроки. И наша школа, к сожалению, не исключение», — такое сообщение 5 августа появилось в группе автошколы «Старт» «ВКонтакте». Аналогичные сообщения разместили «Фулл Драйв», «Авто-Питер», «Вектор». Это не «плохая шутка», не «утка» и не «одноразовая акция», а новая реальность, подчеркивают они. Крупнейшие автошколы, например, «4 колеса» и «Фара» официальных заявлений не делали, но на их сайтах стоимость минимального тарифа начинается от 60 тысяч рублей. У некоторых игроков рынка информация о стоимости обучения на сайтах пропала — ее можно узнать только по запросу.



Еще недавно в автошколах Петербурга можно было найти предложения водительских курсов и за 23 тысячи рублей, а средняя цена составляла чуть менее 30 тысяч рублей, признают участники рынка.

На вопрос, с чем связана одновременная и резкая индексация, администраторы автошкол «Вектор» и «Фулл Драйв» сообщили, что получили такое указание от ГИБДД. Причем такая ситуация «абсолютно по всем школам, всем филиалам», заявили в «Векторе». Однако заместитель руководителя «Авто-Питер» Лариса Соколова предложила другую версию. По ее словам, об изменении цен договорились между собой сами игроки. «Это рынок, теперь его стабилизировали для нормального обучения учеников», — сказала она.



По информации «Фонтанки», решение о минимальной стоимости курса вождения было принято по итогам серии совещаний в ГИБДД с участием руководителей частных и государственных автошкол. Предметом обсуждения стало качество выпускников водительских курсов. В частности, был поднят вопрос, почему для того, чтобы стать уверенным водителем, нужно брать дополнительные частные занятия. Представители автошкол сообщили, что проблема в ценообразовании: стоимость курсов не повышалась 5–7 лет. Отсюда экономия на зарплатах и сокращение часов наката. Разумеется, давать прямые указания автошколам по ценовой политике ГИБДД не может, но участникам рынка дали настоятельную рекомендацию подумать о повышении цен, чтобы удержать учителей и увеличить время практических занятий. Сумма 60 тысяч рублей была названа минимально приемлемой.



«За три копейки невозможно положенные 56 часов откатать (согласно программе Минпросвещения, теория вождения длится 130 часов, практика вождения для машин с механической коробкой передач — 56 часов, для автомата — 54 часа. — Прим. ред.). Поэтому некоторые школы недокатывают учеников, дают меньшее количество занятий», — отмечает Лариса Соколова. Сумма 60 тысяч рублей будет способствовать тому, чтобы участники рынка «выкатывали все по-честному», считает она.



Глава автошколы № 3 Всероссийского общества автомобилистов Александр Останин рассказал, что слышал о совещании в ГИБДД, но сам не принимал в нем участие, а о решении узнал от коллег по рынку. Он тоже считает новую минимальную цену справедливой.

«Цены на автомобили космические. Бензин подорожал, запчасти, обслуживание автомобилей подорожало чуть ли в два раза. А стоимость обучения не дорожает. Это никуда не годится уже потому, что инструкторы будут просто отказываться от такой работы», — говорит он.



По словам Александра Останина, фактическая стоимость обучения и так была в районе 60 тысяч. Указанная в прайсе цена в 23 тысячи рублей была своего рода стартовым пакетом. Необходимость такого подхода руководитель автошколы связывает с опасением клиентов попасть к инструктору с не самой крепкой нервной системой. «Какой инструктор попадется, может, плохой и будет кричать», — описывает он сомнение начинающего водителя. Но обычно люди сами понимают, что нужно заниматься больше, и готовы доплачивать за дополнительные часы практики, пояснил Александр Останин.



Впрочем, на практике далеко не все автошколы категорично придерживаются новой ценовой политики. Например, в автошколе «Вектор» корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что если записаться сегодня или завтра, то можно оплатить курс по старой цене — около 30 тысяч рублей. В «Фулл Драйве» на сайте есть пакет «стандарт» за 23 900. Администратор компании пояснила, что цена актуальная. У тех, кто выберет пакет «Макси» за 60 тысяч рублей, будет больше часов вождения, а также «индивидуальное сопровождение на экзамене». Автошкола «Старт» предлагает тем, кто до 14 августа оформит в автошколе договор на обучение и внесет предоплату, пройти курсы по старой цене.



Комментируя повышение цен в своих соцсетях, автошколы отмечают, что плюсом такого решения станет увеличение часов вождения, которое придется выкатывать учащимся независимо от их уровня. Но теперь водительское удостоверение будет доступно меньшему количеству людей: придется либо копить, либо брать кредит. Как результат, «большинство автошкол не сможет продолжать свою работу из-за конкуренции и по причине резкого сокращения количества поступающих заявок на обучение», — отмечает на своей странице «Вектор».



«Рынок автошкол сейчас перегрет, конкуренция очень большая», — комментирует автоэксперт, член общественной палаты РФ Александр Холодов. По его словам, именно поэтому его участники не поднимали цены, хотя давно жаловались на то, что работают на грани рентабельности. Чтобы не свалиться в минус, компании нередко оптимизировали учебную программу. Увеличение стоимости одними игроками неизбежно повлечет за собой рост у других. «Все друг за другом смотрят», — отмечает он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

