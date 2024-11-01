Ждите. Рассказываем, работает ли уже реестр повесток

Осенний призыв 2024 года, вопреки воле президента Владимира Путина, пройдет без рассылки электронных повесток. Теперь уже стопроцентно, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

Реестр воинского учета не заработал в полную силу с 1 ноября. Спикеры, ранее активно выступавшие по теме, включили режим молчания. Официальных комментариев не будет ни от Минцифры, ни от идеолога электронных повесток депутата Госдумы Андрея Картаполова.

Еще в сентябре, когда сайт реестра запустили в тестовом режиме, в СМИ зазвучал тезис, что полноценную работу сервис начнет с 1 января 2025 года (то есть на следующий день после завершения осеннего призыва). Сегодня собеседники «Фонтанки» уже не так уверены и добавляют в свои реплики слова «предположительно» и «планируется». А ссылаться на себя категорически запрещают.

Изначально говорилось, что реестр воинского учета может быть запущен к осени 2024 года, потом на сайте Кремля появилась точная дата — 1 ноября. Ответственным в том поручении президента значился тогдашний министр обороны Сергей Шойгу.