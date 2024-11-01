В законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри предложили добавить три поправки

Поправки в законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри подготовили депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин. Исключения предлагается делать для случаев, когда отказ от рождения детей связан с медицинскими противопоказаниями, религиозными убеждениями или материальными трудностями, пишет 1 ноября РБК.

Депутаты указывают, что люди могут отказываться рожать детей по объективным причинам. У женщин могут быть медицинские противопоказания, когда беременность и роды несут риски для здоровья. Необходимо учитывать и риски передачи наследственных заболеваний. Также авторы поправок напоминают об институте монашества, который запрещает заводить семью. В поправках есть и экономические причины для отказа от деторождения, а именно «существующие сегодня заградительные ставки по ипотеке».

Законопроект, запрещающий пропаганду идеологии чайлдфри в России, приняли депутаты Госдумы в первом чтении 17 октября. Запрет в том числе касается кино и рекламы.

За публичные призывы к отказу рожать детей законопроектом предусмотрены штрафы. Обычным гражданам, пропагандирующим подобную идеологию, придется заплатить до 400 тысяч рублей. Для должностных лиц эта сумма увеличена в два раза — штраф может достичь 800 тысяч рублей. Больше всего за призывы к отказу от деторождения будут наказывать юридических лиц. Для них предусмотрен штраф до 5 миллионов рублей.

«Решение — рожать детей или нет, принимать женщине. С кем она хочет посоветоваться об этом — опять решать ей», — заявлял председатель Госдумы Володин. По его мнению, в этом вопросе никакого давления на женщину быть не должно.