На Левашовском кладбище демонтировали памятник расстрелянным полякам. Накануне из-за него протестовали активисты

На Левашовском мемориальном кладбище 30 октября демонтировали памятник репрессированным полякам — обратило внимание издание RusNews. Журналисты опубликовали видео того, как работники кладбища уносят крест в неизвестном направлении, объясняя это тем, что конструкция самовольная.

«Сотрудники кладбища выполнили свою работу. Демонтировали незаконно установленную конструкцию на объекте культурного наследия. Сделано это в соответствии с действующим законодательством по охране памятников истории и культуры», — сообщили «Фонтанке» в комитете по промышленной политике Петербурга.

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»







Действительно, символический крест был установлен на замену оригинальному каменному, который был демонтирован еще летом 2023 года. Тогда его убрали, ссылаясь на то, что он нуждается в восстановлении после вандализма с использованием краски и падения дерева. Вернут ли его когда-либо на место и в какой срок — неизвестно. В комитете по промышленной политике отметили, что также не обладают информацией об этом.

Днём 30 октября на Левашовском кладбище прошли официальные мероприятия в честь Дня памяти жертв политических репрессий. В полдень была церемония возложения цветов и венков. Во время неё рядом встали протестующие против памятника полякам, которые требовали от польских властей не убирать советские памятники и ставить свои у себя.

Оригинальный памятник расстрелянным в годы Большого террора полякам поставили в Левашово в 1990-х годах при участии польского консульства и института.

Год назад в Левашово произошла аналогичная ситуация. 30 октября 2023 года там установили силуэт оригинального памятника репрессированным полякам, а 1 ноября его уже не было на месте.

Левашовское мемориальное кладбище (Левашовская пустошь) с 1937-го по 1989 год было спецобъектом НКВД, МГБ, КГБ. В 1937–1953 годах на эту территорию свозили тела расстрелянных в Ленинграде. Это единственное официально признанное место погребения расстрелянных в этот период. Получило статус мемориального кладбища 18 июля 1989 года. Объект культурного наследия регионального значения — достопримечательное место с декабря 2015 года.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге проходит чтение имен репрессированных в советское время.