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Город В Петербурге — традиционное чтение имён жертв политических репрессий, приуроченное к 30 октября

В Петербурге — традиционное чтение имён жертв политических репрессий, приуроченное к 30 октября

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6 комментариев

В Петербурге проходит церемония молитвенного чтения имён пострадавших от советских репрессий «Хотелось бы всех поимённо назвать…». Её проводят в городе больше 10 лет, каждое 30 октября — в День памяти жертв политических репрессий.

В этом году церемония была запланирована на пяти точках: на Левашовском кладбище, у Соловецкого камня на Троицкой площади Петроградской стороны, рядом с памятником Достоевскому у станции метро «Владимирская», у Павловского кафедрального собора в Гатчине и в саду Фонтанного дома. Музей Анны Ахматовой в этом году решил провести чтение имён онлайн, в эфире своего радио, и намерен транслировать его в саду.

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Люди в течение дня несут цветы и свечи к местам памяти о политических репрессиях, читают вслух имена репрессированных и информацию о них из книги «Ленинградский мартиролог». Издание этой книги курирует центр Российской национальной библиотеки «Возвращённые имена».

Молитвенное чтение имён жертв политических репрессий поддерживает Санкт-Петербургская митрополия РПЦ: в этот день в церквях совершают заупокойные службы, а перед началом чтения имён на городских площадках служат поминальную литию.

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Церемония «Хотелось бы всех поимённо назвать…» входит в план общегородских мероприятий, посвящённых Дню памяти жертв политических репрессий.

Утром 30 октября прошла также церемония возложения цветов и венков к Соловецкому камню, в которой приняли участие уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова, лидер фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Александр Шишлов, а также дипломаты европейских стран.

Возлагали цветы и венки и на Левашовском кладбище, в полдень. Рядом с местом проведения церемонии, у мемориала репрессированным полякам, с плакатами встали протестующие, которые потребовали от польских властей не сносить советские памятники. Они скандировали: «Польша сносит памятники у себя и ставит у нас!» Окружающие призвали их «не позорить Россию», сдергивали с них медицинские маски и пытались выпроводить подальше. Сотрудники полиции отвели активистов в сторону, и инцидент был урегулирован.

Как отмечается на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, 30 октября выбрано Днём памяти жертв политических репрессий не случайно. В этот день в 1974 году началась голодовка заключенных в мордовских и пермских лагерях в знак протеста против политических репрессий в СССР. В 1991 году Верховный Совет РСФСР утвердил своим постановлением 30 октября официальным Днем памяти жертв политических репрессий.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как в Петербурге стараются сохранять память о жертвах политических репрессий.

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Комментарии
7
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
И никого нет. Все смотрят телевизор.
Гость
22 минуты
Оказывается, в России ещё есть люди с совестью и честью. Для меня это новость.
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