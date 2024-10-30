В Петербурге — традиционное чтение имён жертв политических репрессий, приуроченное к 30 октября

В Петербурге проходит церемония молитвенного чтения имён пострадавших от советских репрессий «Хотелось бы всех поимённо назвать…». Её проводят в городе больше 10 лет, каждое 30 октября — в День памяти жертв политических репрессий.

В этом году церемония была запланирована на пяти точках: на Левашовском кладбище, у Соловецкого камня на Троицкой площади Петроградской стороны, рядом с памятником Достоевскому у станции метро «Владимирская», у Павловского кафедрального собора в Гатчине и в саду Фонтанного дома. Музей Анны Ахматовой в этом году решил провести чтение имён онлайн, в эфире своего радио, и намерен транслировать его в саду.

Люди в течение дня несут цветы и свечи к местам памяти о политических репрессиях, читают вслух имена репрессированных и информацию о них из книги «Ленинградский мартиролог». Издание этой книги курирует центр Российской национальной библиотеки «Возвращённые имена».

Молитвенное чтение имён жертв политических репрессий поддерживает Санкт-Петербургская митрополия РПЦ: в этот день в церквях совершают заупокойные службы, а перед началом чтения имён на городских площадках служат поминальную литию.

Утром 30 октября прошла также церемония возложения цветов и венков к Соловецкому камню, в которой приняли участие уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова, лидер фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Александр Шишлов, а также дипломаты европейских стран.

Возлагали цветы и венки и на Левашовском кладбище, в полдень. Рядом с местом проведения церемонии, у мемориала репрессированным полякам, с плакатами встали протестующие, которые потребовали от польских властей не сносить советские памятники. Они скандировали: «Польша сносит памятники у себя и ставит у нас!» Окружающие призвали их «не позорить Россию», сдергивали с них медицинские маски и пытались выпроводить подальше. Сотрудники полиции отвели активистов в сторону, и инцидент был урегулирован.