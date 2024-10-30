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Общество На Левашовском кладбище активисты устроили акцию у мемориала репрессированным полякам

На Левашовском кладбище активисты устроили акцию у мемориала репрессированным полякам

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3 комментария

На Левашовском мемориальном кладбище в Петербурге, во время возложения цветов в память о репрессированных 30 октября, неизвестные активисты встали рядом с плакатом, адресованным к польским властям. Они потребовали не уничтожать советские памятники.

Как сообщает фотокорреспондент «Фонтанки» с места событий, активисты устроили акцию у мемориала репрессированным полякам, где сейчас стоит символическое изображение креста. Церемония возложения цветов и венков происходила по соседству. Активисты скандировали: «Польша сносит памятники у себя и ставит у нас!». Присутствующие отвечали им: «Не позорьте Россию!» Молодых людей быстро отвели в сторону сотрудники полиции, чтобы не допустить развития конфликта.

Еще в 2023 году с кладбища убрали каменный мемориальный крест жертвам репрессий среди поляков, ссылаясь на то, что он поврежден краской и упавшим деревом. Когда он будет возвращен — неизвестно. Памятник репрессированным полякам в Левашово был установлен в 1990-х годах, при участии консульства Польши и польского института в Петербурге.

30 октября в Петербурге проходят официальные мероприятия в честь Дня памяти жертв политических репрессий. На Левашовском кладбище в 12:00 началось возложение цветов и венков. На 13:00 запланировано чтение имен репрессированных в советское время.

Левашовское мемориальное кладбище (Левашовская Пустошь) с 1937 по 1989 год было спецобъектом НКВД, МГБ, КГБ. В 1937–1953 годах на эту территорию свозили тела расстрелянных в Ленинграде. Это единственное официально признанное место погребения расстрелянных в этот период.

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Комментарии
3
AndrewBarsik
14 минут
У каждого свой фронт.
ДЕД
13 минут
И чего это поляки советскую власть не взлюбили? Ну разделили их страну с Германией, делов то... А чего кстати герои постоянно личики прячут?
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