«Сроки не определены»: Смольный ответил про восстановление памятника полякам на Левашовском кладбище

Мемориал памяти жертв «польской операции» НКВД облили краской так, что без демонтажа было никак не справиться, и сроков его восстановления нет, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в ответе на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского.

«В пределах компетенции сообщаю следующее. Памятник был облит краской. Устранить повреждения, не демонтируя памятник, не представилось возможным», — написал Пиотровский.



Пока, по его словам, комитет не определил сроки окончания восстановительных работ. Он добавил, что вопрос направления заявления в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела «находится на рассмотрении исполнительных органов государственной власти».

