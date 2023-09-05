«Сроки не определены»: Смольный ответил про восстановление памятника полякам на Левашовском кладбище

Мемориал памяти жертв «польской операции» НКВД облили краской так, что без демонтажа было никак не справиться, и сроков его восстановления нет, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в ответе на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского.
«В пределах компетенции сообщаю следующее. Памятник был облит краской. Устранить повреждения, не демонтируя памятник, не представилось возможным», — написал Пиотровский.
Пока, по его словам, комитет не определил сроки окончания восстановительных работ. Он добавил, что вопрос направления заявления в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела «находится на рассмотрении исполнительных органов государственной власти».
«Странно, что нельзя отмыть краску, не демонтируя памятник. И странно, что неизвестны сроки восстановления. Посмотрим, будет ли заявление об уголовке. Что важно: 30 октября — день памяти жертв репрессий. Очень важно, чтобы до этого дня памятник вернули. Потому что в этот день проводятся (вполне официальные) мероприятия, в том числе и на Левашовском», — отметил Борис Вишневский.
«Фонтанка» подробно рассказывала, как с Левашовской пустоши, где покоятся тысячи репрессированных в 1930-е годы, исчез мемориал памяти жертв «польской операции». На месте установленной 30 лет назад гранитной глыбы с крестом теперь ровная площадка. В Смольном заявили, что с монументами не воюют, а вот негодяи есть.