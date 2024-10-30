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Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Под Петербургом мужчина сжег спящую соседку, которая спаивала его мать

Под Петербургом мужчина сжег спящую соседку, которая спаивала его мать

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1 комментарий

В Волховском районе Ленобласти задержан 31-летний житель села Паша по подозрению в убийстве с особой жесткостью соседки, которая, как он признался, якобы спаивала его мать. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Ленобласти.

«Хотел ей напакостить. Она спаивала мать мою. Та частенько выпивала вместе с ней», — заявил задержанный.

Как фигурант сообщил следствию, 23 октября он пробрался в дом соседки, зашел в комнату к спящей женщине, а затем вернулся в коридор и поджег пакет. Последствия этого поджога — на фото ниже.

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При разборе конструкций было обнаружено тело 69-летней пенсионерки. Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении под стражу поджигателя. Расследуется уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью.

В минувшее воскресенье мужчина с бутылкой пива похожим способом расправился с неизвестным ему человеком, который спал на ступеньках у подвала во дворе дома на Лиговском. В суде он рассказал, что ему удалось разжечь пламя с помощью пластиковой обертки только со второго раза. «Фонтанка» посмотрела в глаза обвиняемому, который на суде попросил лишь сигареты, и поговорила с бывшей женой сгоревшего — его искали в родном Саратове из-за долгов. Подробности читайте здесь.

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Комментарии
2
Ser_N0771
13 минут
что-то не так в датском королевстве... с тихой расчлененки перешли на общественно опасные методы... ну, что тут добавить кроме как "плохая новость для всех нас" (с)
iigaza
1 минута
Сжигать в срубе давняя русская традиция - протопопа Аввакума Петрова, к примеру, именно так казнили.
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