Под Петербургом мужчина сжег спящую соседку, которая спаивала его мать

В Волховском районе Ленобласти задержан 31-летний житель села Паша по подозрению в убийстве с особой жесткостью соседки, которая, как он признался, якобы спаивала его мать. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Ленобласти.

«Хотел ей напакостить. Она спаивала мать мою. Та частенько выпивала вместе с ней», — заявил задержанный.

Источник: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как фигурант сообщил следствию, 23 октября он пробрался в дом соседки, зашел в комнату к спящей женщине, а затем вернулся в коридор и поджег пакет. Последствия этого поджога — на фото ниже.

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При разборе конструкций было обнаружено тело 69-летней пенсионерки. Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении под стражу поджигателя. Расследуется уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью.

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