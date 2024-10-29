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Происшествия «Взял пиво, сигарету. Кинул бычок — он загорелся»: момент поджога человека в центре Петербурга попал на видео

«Взял пиво, сигарету. Кинул бычок — он загорелся»: момент поджога человека в центре Петербурга попал на видео

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Подозреваемый в убийстве с особой жестокостью 35-летний петербуржец испугался, когда увидел подожженного бездомного, поэтому решил убежать с места преступления. Об этом он рассказал сотрудникам полиции, сообщает 29 октября пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

«Я приехал на Московский вокзал. Пошел в магазин, взял пиво и пошел в арку выпить. Покурил, выкинул бычок. Спящего человека я не видел, пошел на вокзал. Я испугался и убежал», — рассказал задержанный.

Тело с обгоревшими руками и ногами обнаружили рядом с подвалом на Лиговском, 53. Утром 28-го на железнодорожной станции Бологое в Тверской области подозреваемого задержали — им оказался 35-летний петербуржец, уроженец Петрозаводска. По данным 47news, погибший сгорел из-за того, что незнакомец поджёг упаковку от колбасы и положил на него.

Как писала «Фонтанка», в 2022 году мужчина в пьяном состоянии скакал по капоту чужой машины, сломал зеркало и дворники, за что получил два года строгого режима. До этого его трижды привлекали за кражи.

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