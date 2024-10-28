В Петербурге на глазах у прохожих сгорел второй за месяц мужчина

Неизвестный мужчина сгорел в центре Петербурга на глазах у прохожих. Как стало известно «Фонтанке» 28 октября, сообщение об этом поступило в полицию накануне вечером.

Позвонивший местный житель рассказал, что у входа в подвал дома 53 по Лиговскому проспекту загорелся человек. Когда огонь был потушен, гражданин уже не подавал признаков жизни. Приехавшие экстренные службы нашли на месте труп неизвестного с обгоревшими руками и ногами. Тело направлено в морг, проводится проверка.

Две недели назад похожее произошло на Липовой аллее рядом со станцией метро «Старая Деревня».

