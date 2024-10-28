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Происшествия В Петербурге на глазах у прохожих сгорел второй за месяц мужчина

В Петербурге на глазах у прохожих сгорел второй за месяц мужчина

13 023
5 комментариев

Неизвестный мужчина сгорел в центре Петербурга на глазах у прохожих. Как стало известно «Фонтанке» 28 октября, сообщение об этом поступило в полицию накануне вечером.

Позвонивший местный житель рассказал, что у входа в подвал дома 53 по Лиговскому проспекту загорелся человек. Когда огонь был потушен, гражданин уже не подавал признаков жизни. Приехавшие экстренные службы нашли на месте труп неизвестного с обгоревшими руками и ногами. Тело направлено в морг, проводится проверка.

Две недели назад похожее произошло на Липовой аллее рядом со станцией метро «Старая Деревня».

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Комментарии
5
Cashmare
1 час
что только не придумают, лишь бы не работать, ага
VKuser133194187
20 минут
Тенденция однако.
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