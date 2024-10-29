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Происшествия Сгоревшего заживо в центре Петербурга подожгли обёрткой от колбасы

Сгоревшего заживо в центре Петербурга подожгли обёрткой от колбасы

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14 комментариев

Мужчина на Лиговском проспекте сгорел из-за того, что незнакомец поджёг пластик и положил на него. Он сделал это просто так, пишет 29 октября 47news. Следствие видит в этом поступке убийство с особой жестокостью из хулиганских побуждений.

Подозреваемого задержали утром 28 октября в Бологом (Тверская область). Это 35-летний петербуржец, уроженец Петрозаводска, четырежды судимый. Он обвиняется в умышленном убийстве 27 октября на Лиговском проспекте. По версии следствия, он проходил мимо спящего на асфальте мужчины, своего ровесника, бросил на него горящую обёртку от колбасы и ушёл. Одежда на спящем загорелась. Как писала «Фонтанка», мужчина сгорел прямо на глазах у прохожих. Когда огонь потушили, он уже был мёртв.

По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), подозреваемый живёт в Петербурге на улице Есенина и знаком не только полиции, но и судам. Он уже уезжал в колонию строгого режима после бесчинства в городе на Неве. В марте 2022 года, через пару недель после своего дня рождения, он сел на скамью подсудимых во Фрунзенском районном суде как обвиняемый в умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений. Будучи навеселе, мужчина скакал по капоту чужой машины, ломал зеркало и дворники. Суд назначил прыгуну два года строгого режима. Приговор не стал первым. До него мужчину трижды привлекали за кражи. По версии следствия, пьян он был и 27 октября.

Задержанный доставлен в Следственный комитет по Центральному району Петербурга. Утром 29 октября он проснулся в изоляторе временного содержания.

Две недели назад человек сгорел в костре на Липовой аллее рядом со станцией метро «Старая Деревня».

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Комментарии
14
гастарбайтер
56 минут
Только один вопрос: а зачем?
adamwest96
1 час
Почему четырежды судимые гуляют по улицам? Пусть пожизненно сидят там, где им нравится.
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