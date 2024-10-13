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Происшествия Человек сгорел в костре на глазах у прохожих на севере Петербурга

Человек сгорел в костре на глазах у прохожих на севере Петербурга

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19 комментариев

Свидетелями чудовищной картины стали жители Приморского района Петербурга днем 13 октября. На Липовой аллее, недалеко от станции метро «Старая Деревня» горел человек.

На присланных в редакцию «Фонтанки» кадрах отчетливо видны части обгоревшего трупа, в том числе, нога и пальцы на ней. Рядом сновали прохожие, на место приехали машины МЧС.

Что произошло, пока неизвестно. Сообщения о трупе у дома 12 по Липовой аллее повалились в полицию после трех часов дня. Наряд выехал по адресу, подробностей пока нет.

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Комментарии
19
GOLDEN HORSE
58 минут
Скорее всего он уже мёртвый был. Его подожгли. А вот зачем...
koka
1 час
Суицид?
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