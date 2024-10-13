Человек сгорел в костре на глазах у прохожих на севере Петербурга

Источник: читатель «Фонтанки»

Свидетелями чудовищной картины стали жители Приморского района Петербурга днем 13 октября. На Липовой аллее, недалеко от станции метро «Старая Деревня» горел человек.

На присланных в редакцию «Фонтанки» кадрах отчетливо видны части обгоревшего трупа, в том числе, нога и пальцы на ней. Рядом сновали прохожие, на место приехали машины МЧС.

Что произошло, пока неизвестно. Сообщения о трупе у дома 12 по Липовой аллее повалились в полицию после трех часов дня. Наряд выехал по адресу, подробностей пока нет.