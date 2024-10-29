«А вам страшно?» В Петербурге сожгли человека, которого в Саратове искали за долги

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Смерть в огне — одна из самых мучительных, которая только может настигнуть человека. Именно так в минувшее воскресенье погиб 35-летний мужчина на лестнице, ведущей в подвал дома на Лиговском проспекте. Сегодня в Куйбышевском райсуде стало известно, что мужчина, личность которого на момент заседания не была установлена, сгорел со второго раза — первое пламя потухло на нем. «Фонтанка» посмотрела в глаза поджигателю и поговорила с бывшей женой предполагаемого погибшего.

Конвой ввел в зал мужчину небольшого роста в шапке «Коламбия». Это обвиняемый Андрей Романов, которого все быстро принялись фотографировать. Отвечать на вопросы корреспондентов не стал, всё его внимание было сосредоточено на другом, может, на том, как сделать более скорбное лицо. Против съемки судебного процесса были почти все: следователь, прокурор и адвокат. Единственный, кто не возражал против объективов, сам обвиняемый.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Романова обвиняют в особо тяжком преступлении, за которое ему грозит до 20 лет лишения свободы. Постоянного места жительства в Петербурге у него нет. Тяжких заболеваний тоже не нашли. В прошлом он уже привлекался к уголовной ответственности за повреждение чужого автомобиля. Согласно материалам дела, в пьяном состоянии он прыгал по капоту, ломал зеркало и дворники. До этого его трижды привлекали за кражи.



По версии следствия, в вечер 27 октября Романов приехал на Московский вокзал, а затем отправился с пивом в арку одного из жилых домов на Лиговском проспекте. Там внимание подвыпившего Романова привлек неизвестный мужчина, который спал у подвальной двери. Сразу после задержания подозреваемый признался, что кинул в спящего окурок, затем испугался и убежал. Показания, полученные органами следствия, развеивают сомнения в том, что поджог был неслучайным: фигурант разжег пламя дважды.

«При помощи зажигалки и найденной пластиковой упаковки я поджег мужчину. Потом увидел, что пламя потухло, и вновь спустился, повторно поджег упаковку у плеча мужчины, дождавшись разгорания куртки. Одежда прожглась, упаковка загорелась. Я понял, что загорелась утепленная подкладка. Мужчина зашевелился, и я поднялся наверх. Стоял и смотрел, как горит одежда на мужчине», — зачитала судья показания Андрея Романова.

Эта информация повергла присутствующих в шок, но лицо обвиняемого, кажется, осталось неизменным — всё те же нахмуренные брови, всё те же сложенные в замок пальцы. Но в тот вечер испуг или что-то еще вынудило его скрыться подальше от места поджога, его задержали на станции Бологое в Тверской области.

В разговоре со следователями он отметил, что на момент совершения преступления понимал, что от его действий человек может погибнуть. Свою вину он признал, против меры возражал. Судья удалилась в совещательную комнату. Сначала Романов непрерывно смотрел в сторону пустующего судебного кресла, затем периодически посматривал на конвой и журналистов, которые обсуждали вскрывшиеся детали дела. Не дождавшись оглашения меры, заседание решила покинуть адвокат Романова. Единственное, о чем он ее спросил, не могут ли ему дать сигарет? На этом вопросе юрист развела руками и напомнила, что их вчера предлагали правоохранители.

В решении суда не было никакой сенсации. Фигурант на два месяца отправился в Новые Кресты.

До последнего была неизвестна личность погибшего, во всех официальных документах он проходил как «неустановленный». Однако, по данным «Фонтанки», соответствующие органы выяснили, кто сгорел на Лиговском — погибшим оказался 35-летний уроженец Душанбе, много лет проживавший в Саратове. Назовем его Артур. Косвенным признаком того, что перед глазами корреспондента соцсети именно того, погибшего в огне мужчины, это последняя активность в Сети, датированная 27-м числом. Именно в этот день сгорел неустановленный человек на Лиговском.

В его аккаунте в запрещенном ныне Instagram* много фотографий с молодой супругой, четырехлетней дочкой. На снимках также фигурировала машина, черный Volkswagen Polo. Иногда он ездил с друзьями в Петербург, семью вывозил на отдых к морю. Но вся активность обрывается в 2021 году.

* Instagram — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

Мы решили связаться с его супругой, которая, как оказалась, ничего не слышала об Артуре (напомним, имя изменено) уже больше года.

— Здравствуйте, знаком ли вам человек с таким именем?

— На этого человека было заведено 2 исполнительных производства, и он около полутора лет уклоняется от приставов. Если вы знаете его местонахождение, адрес или телефон — сообщите мне, я передам в суд.

— Боюсь, что он погиб 27 октября в центре Петербурга, пока спал на лестнице, ведущей в подвал.

— У вас есть какая-либо официальная подтверждающая информация?

— Официальной информации нет, но вы можете связаться со Следственным отделом по Центральному району Петербурга или позвонить по 112, чтобы всё уточнить.

— В 2021 году он обманом взял денежные средства в моей семье, и это подтвердил суд. В связи с этим был развод, и он скрылся. Его адреса, местонахождения и телефона у меня не было.

Что произошло с Артуром, который еще пару лет назад был обычным семьянином, а «сегодня» оказался ночующим на улице, наша собеседница не ответила.

На сайте Федеральной службы судебных приставов по предполагаемому погибшему найдено 14 записей. Самая большая задолженность составляет более 800 тысяч рублей, а общая сумма — под миллион.

Теперь его бывшей жене предстоит диалог со следователем, а мы вернемся к задержанному. Когда его уводили из зала суда, у журналистов была возможность задать ему пару вопросов, например, зачем он сжег человека, пойдет ли он искупать службой на фронте, сильно ли он был пьян в момент совершения преступления. На всё это он лишь заявил дежурно «без комментариев». В своих первых показаниях полиции Андрей Романов сказал, что, когда увидел огонь, убежал, потому что испугался. Поэтому последний вопрос корреспондента «Фонтанки» был таким: «А вам страшно?»

Арестованный Романов ничего не ответил. Конвой тоже молчал.