Байден заявил, что ВСУ должны нанести удар по военным КНДР, если те пересекут границу с Украиной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны нанести удар по войскам КНДР в случае, если те пересекут границу с Украиной. Об этом 30 октября заявил президент США Джо Байден в ходе брифинга, сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден заявил, что США беспокоят сведения о присутствии северокорейских военных в Курской области и ВСУ должны атаковать их в случае пересечения украинской границы.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военнослужащие КНДР были переброшены в Курскую область и «он может это подтвердить». Генсек Североатлантического альянса назвал это «значительной эскалацией».

Ранее Госдума РФ ратифицировала договор между Москвой и Пхеньяном. Согласно одному из положений документа, одна из сторон обязуется оказать военную и иную помощь второй в случае нападения на нее.

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС 24 октября президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о якобы имеющихся спутниковых снимках переброски военнослужащих КНДР в Россию. Глава государства назвал их «серьезной вещью» и добавил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую участвуют в конфликте на Украине.