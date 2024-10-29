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Общество «Нам нравится»: Пугачева прокомментировала слухи о проблемах в отношениях с Галкиным*

«Нам нравится»: Пугачева прокомментировала слухи о проблемах в отношениях с Галкиным*

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Российская и советская певица Алла Пугачева прокомментировала слухи о возникших трудностях в отношениях с мужем Максимом Галкиным. В своей социальной сети Примадонна с сарказмом написала, что распространенные в последние дни в Сети домыслы о проблемах в их семье им «нравятся».

«О-о-о! Вы ж мои дорогие. Какие же вы интересные истории придумываете про нашу семью. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится», — написала Пугачева.

О каких именно слухах про семью Пугачевой и Галкина идет речь в посте, не уточняется. Однако сегодня в интервью АиФ певица Алена Кравец заявила, что сейчас в отношениях звездной пары все не так безоблачно, как они транслируют в медиа. Кроме того, Кравец назвала Галкина манипулятором и абьюзером, который якобы постоянно со злостью подшучивает над супругой, унижая ее. Также, по словам светской львицы, сейчас Пугачева находится на полном содержании мужа.

* Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

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