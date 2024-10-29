«Прогнозов никаких нет». Пострадавший в драке в Феодосии боксер Двали раскрыл число перенесенных операций на глазу

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали, пострадавший этим летом в драке в Феодосии, перенес шесть операций на глазу. Об этом спортсмен рассказал в интервью телеканалу «Матч ТВ» 29 октября.

По словам спортсмена, на сегодняшний день неизвестно, сколько еще хирургических вмешательств ему придется перенести. Несмотря на то что врачи не дают прогнозов и глаз не видит, боксер не отчаивается и борется за свое здоровье.

«Пока суммарно было шесть операций, прогнозов никаких нет, повторюсь. Сколько еще будет операций — непонятно. Всему свое время. Когда всё закончится, я обязательно всё расскажу. Просто сейчас нет никакой конкретики. Глаз не видит», — сообщил Двали.

Напомним, что в августе этого года в Феодосии на боксера и его тренера напала толпа неизвестных. Спортсмены были на пробежке и услышали крики. Они вышли на набережную и увидели, как группа парней избивает молодого человека. Двали решил защитить юношу, но сам получил травму — орбитальный перелом.

Спустя несколько дней девятерых фигурантов дела о нападении на Двали арестовали, им предъявили обвинение в покушении на убийство. Сам боксер получил ведомственную медаль следственного комитета «Доблесть и отвага», однако из-за своей травмы он, вероятно, не сможет вернуться в большой спорт.