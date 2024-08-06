Боксера Двали наградят медалью «Доблесть и отвага». Сейчас он отходит после операции на глазу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении боксера Дмитрия Двали после массовой драки в Феодосии. За проявленное мужество ему вручат ведомственную медаль «Доблесть и отвага». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 6 августа .

«Дмитрий Двали, выполняя общественный долг, не остался в стороне от происходящего и, рискуя жизнью, попытался пресечь противоправное деяние», — говорится в сообщении.

Сегодня спортсмен перенес операцию на поврежденном глазу в Москве. После хирургического вмешательства врачи оценили его состояние как стабильное. Позднее сам Двали сообщил, что чувствует себя нормально.