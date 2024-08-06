Боксера Двали наградят медалью «Доблесть и отвага». Сейчас он отходит после операции на глазу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении боксера Дмитрия Двали после массовой драки в Феодосии. За проявленное мужество ему вручат ведомственную медаль «Доблесть и отвага». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства
«Дмитрий Двали, выполняя общественный долг, не остался в стороне от происходящего и, рискуя жизнью, попытался пресечь противоправное деяние», — говорится в сообщении.
Сегодня спортсмен перенес операцию на поврежденном глазу в Москве. После хирургического вмешательства врачи оценили его состояние как стабильное. Позднее сам Двали сообщил, что чувствует себя нормально.
«Отхожу от наркоза. Все прошло по плану. Не общался с журналистами почти два дня. Благодарю всех за поддержку», — передает слова боксера ТАСС.
О нападении на Двали и его тренера стало известно
Во вторник суд заключил под стражу девятерых фигурантов дела о нападении на Дмитрия Двали. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство группой лиц из хулиганских побуждений.