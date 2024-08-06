    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, с-в

    760мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.95eur93.04

    Боксера Двали наградят медалью «Доблесть и отвага». Сейчас он отходит после операции на глазу

    519
    3 комментария

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении боксера Дмитрия Двали после массовой драки в Феодосии. За проявленное мужество ему вручат ведомственную медаль «Доблесть и отвага». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 6 августа.

    «Дмитрий Двали, выполняя общественный долг, не остался в стороне от происходящего и, рискуя жизнью, попытался пресечь противоправное деяние», — говорится в сообщении.

    Сегодня спортсмен перенес операцию на поврежденном глазу в Москве. После хирургического вмешательства врачи оценили его состояние как стабильное. Позднее сам Двали сообщил, что чувствует себя нормально.

    «Отхожу от наркоза. Все прошло по плану. Не общался с журналистами почти два дня. Благодарю всех за поддержку», — передает слова боксера ТАСС.

    О нападении на Двали и его тренера стало известно 3 августа. Спортсмены были на пробежке в Феодосии и услышали крики. На набережной они увидели, как толпа избивает одного человека. Боксер бросился ему на помощь, но сам получил травму — орбитальный перелом. Спортсмен сообщил, что завершает карьеру: нормально видеть он, скорее всего, не сможет, второй глаз также травмирован.

    Во вторник суд заключил под стражу девятерых фигурантов дела о нападении на Дмитрия Двали. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство группой лиц из хулиганских побуждений.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close