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Общество Гробы, скелеты, катафалки. В уцелевшей части «Крокуса» в Подмосковье провели ритуальный форум-выставку

Гробы, скелеты, катафалки. В уцелевшей части «Крокуса» в Подмосковье провели ритуальный форум-выставку

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4 комментария
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В Международном выставочном центре «Крокус Экспо» 29 октября начался ежегодный форум ритуальщиков «Некрополь World Russia 2024». Место проведения мероприятия является частью бывшего комплекса «Крокус Сити», который частично уцелел после теракта 22 марта во время выступления группы «Пикник».

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Как сообщает журналист MSK1, который побывал на открытии форума-выставки, площадка была заполнена бесчисленным количеством гробов, скелетов, венков, катафалков и прочей ритуальной атрибутикой. Компании не только представляли свою продукцию, связанную со смертью, но еще и показывали целые шоу, как, например, церемонию погребения в восточном стиле или процесс обезглавливания дракона. К слову, восток — тема «Некрополя» в 2024 году.

Программа мероприятия отличается своей насыщенностью. За 3 тысячи рублей посетитель выставки может послушать семинар о том, как выразить скорбь через цветы, принимать заказы в три раза дороже и узнать все о современной танатопрактике. К тому же в программе числится шоу-показ ритуальной одежды, выступление рок-музыкантов и конкурс на лучший поминальный обед.

Директором компании «Некрополь-Экспо» является Борис Якушин. До него бизнесом управлял его отец — известный ритуальщик Сергей Якушин, который умер два года назад. «Фонтанка» ранее рассказывала, как похоронщик был пойман в Петербурге в 2021 году после того, как его объявили в федеральный розыск в Новосибирске по делу о даче взятки в особо крупном размере заведующему патолого-анатомическим отделением больницы. Позже суд признал Якушина-старшего виновным в преступлении и наказал пятью годами условно. Однако его освободили от наказания в связи со смертью.

«Крокус» был площадкой ритуального форума еще до террористической атаки, во время которой погибло 145 человек, среди которых шестеро детей.

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Крокус Некрополь World Russia 2024
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Комментарии
4
Сила в Правде!!
1 час
мобилизация всё ближе терпите.
houspi
40 минут
- Я бы хотел заказать у вас нечто, похожее на большой ящик. - Это называется гробом, сэр. - Ну, я бы, скорей, назвал это колыбелью новой жизни. - Будьте любезны, в центре я попросил бы вас прорезать мне окошечко. - Угу... Это, наверное, презабавно - из того мира взглянуть на этот!.. - А вот с обратной стороны - дверь. Чтобы можно было войти и, когда надо - выйти. - Первый раз вижу, чтобы покойника готовили к такой активной загробной жизни!..
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