Гробы, скелеты, катафалки. В уцелевшей части «Крокуса» в Подмосковье провели ритуальный форум-выставку

Как сообщает журналист MSK1, который побывал на открытии форума-выставки, площадка была заполнена бесчисленным количеством гробов, скелетов, венков, катафалков и прочей ритуальной атрибутикой. Компании не только представляли свою продукцию, связанную со смертью, но еще и показывали целые шоу, как, например, церемонию погребения в восточном стиле или процесс обезглавливания дракона. К слову, восток — тема «Некрополя» в 2024 году.

Программа мероприятия отличается своей насыщенностью. За 3 тысячи рублей посетитель выставки может послушать семинар о том, как выразить скорбь через цветы, принимать заказы в три раза дороже и узнать все о современной танатопрактике. К тому же в программе числится шоу-показ ритуальной одежды, выступление рок-музыкантов и конкурс на лучший поминальный обед.

Директором компании «Некрополь-Экспо» является Борис Якушин. До него бизнесом управлял его отец — известный ритуальщик Сергей Якушин, который умер два года назад. «Фонтанка» ранее рассказывала, как похоронщик был пойман в Петербурге в 2021 году после того, как его объявили в федеральный розыск в Новосибирске по делу о даче взятки в особо крупном размере заведующему патолого-анатомическим отделением больницы. Позже суд признал Якушина-старшего виновным в преступлении и наказал пятью годами условно. Однако его освободили от наказания в связи со смертью.