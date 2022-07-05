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    Основатель первого в России Музея смерти умер в Новосибирске

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    В Новосибирске скончался Сергей Якушин, основатель первого в России Музея смерти и владелец частного крематория. Об этом 5 июля сообщает NGS.ru.

    О смерти бизнесмена изданию сообщил его сын. У Якушина была онкология, ему было 69 лет.

    Где похоронят основателя музея, неизвестно. Отмечается, что бизнесмена кремируют.

    Сергей Якушин родился 9 июня 1953 года. Он являлся основателем первого в России Музея мировой погребальной культуры, а также первым владельцем частного крематория. Как сообщает NGS.ru, с конца прошлого года Якушин находился под домашним арестом по делу о взятках в похоронном бизнесе. Подозревали, что он якобы заплатил более миллиона заведующему патолого-анатомическим отделением новосибирской больницы.

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