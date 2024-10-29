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Общество В суде вынесли приговор виновному в расстреле экс-командира подлодки «Краснодар»

В суде вынесли приговор виновному в расстреле экс-командира подлодки «Краснодар»

5 075
6 комментариев

Краснодарский краевой суд признал украинского спортсмена Сергея Денисенко виновным в убийстве, незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенными организованной группой, а также в государственной измене. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как отмечается в сообщении, в октябре 2022 года гражданин Украины Денисенко получил задание убить командира корабля большой подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Для того, чтобы выполнить эту задачу, спортсмен прибыл в Краснодар и начал слежку за Ржицким, позже получил от своих сообщников пистолет с глушителем. Кроме того, уже в марте 2023 года Денисенко принял гражданство РФ, принеся присягу и получив паспорт россиянина.

«10 июля 2023 года Денисенко подкараулил Ржицкого в парке культуры и отдыха им. 30-летия Победы, где последний совершал утреннюю пробежку, и произвел в него не менее 8 выстрелов. После совершения убийства подсудимый скрылся», — уточняют в пресс-службе.

На следующий день Денисенко задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Туапсе, откуда мужчина планировал покинуть территорию России.

Суд изучил материалы дела и установил вину подсудимого по всем обвинениям. Всего ему назначили 25 лет лишения свободы, из которых первые 5 лет он проведет в тюрьме, а остальную часть — в исправительной колонии строгого режима. Также был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год 9 месяцев.

«В пользу гражданского истца (отца убитого) в качестве компенсации морального вреда, причинённого преступлением, судом с осужденного Денисенко взыскано 5 000 000 рублей», — добавляют в сообщении.

Напомним, экс-командир подлодки «Краснодар» Станислав Ржицкий был убит 10 июля 2023 года во время пробежки. Он получил четыре пули в спину и грудь — капитан второго ранга скончался на месте от ранений. Предполагалось, что выследить его могли через трекер для бега. На следующий день после совершенного убийства сообщалось, что Денисенко признал факт вербовки на Украине. Но в суде, куда его доставили после задержания для выбора меры пресечения, Денисенко заявил, что руководствовался личным мотивом и никто не обещал ему вознаграждения. Тем не менее позже украинский спортсмен заявил, что расправу спланировали в СБУ. Денисенко признал вину в полном объеме.

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Комментарии
6
В_Ф
2 часа
А быстро они, всего два года расследовали. Сразу видно настоящих мастеров сыскного дела.
280395872
2 часа
Хм, интересно, а как с него взыщут 5 лямов то? Варежек столько не нашить, лесу тоже не повалить. Нипанятна
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