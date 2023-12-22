Подозреваемый в расстреле бывшего командира подлодки в Краснодаре заявил о руководящей роли СБУ

Украинский спортсмен Сергей Денисенко, которого подозревают в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, заявил, что расправу спланировали в СБУ. Об этом 22 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.
«Денисенко вину признал в полном объеме, показания подтвердил при выходе на место с применением видеосъемки, сообщил, где приобрел и хранил оружие и боеприпасы к нему <…> а также рассказал, что организацию убийства осуществили сотрудники СБУ, от которых он получал указания по реализации задуманного преступления», — цитирует ТАСС сообщение надзорного ведомства.
Срок следствия продлен до февраля.
Напомним, экс-командир подлодки «Краснодар» Станислав Ржицкий был убит 10 июля во время пробежки. Он получил четыре пули в спину и грудь — капитан второго ранга скончался на месте от ранений. Предполагалось, что выследить его могли через трекер для бега.
64-летнего спортсмена-каратиста Денисенко задержали в Туапсе на следующий день. При обыске был изъят пистолет с глушителем. Сначала сообщалось, что Денисенко признал факт вербовки на Украине. Но в суде, куда его доставили после задержания для выбора меры пресечения, Денисенко заявил, что руководствовался личным мотивом и никто не обещал ему вознаграждения.