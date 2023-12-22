Подозреваемый в расстреле бывшего командира подлодки в Краснодаре заявил о руководящей роли СБУ

Украинский спортсмен Сергей Денисенко, которого подозревают в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, заявил, что расправу спланировали в СБУ. Об этом 22 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.



«Денисенко вину признал в полном объеме, показания подтвердил при выходе на место с применением видеосъемки, сообщил, где приобрел и хранил оружие и боеприпасы к нему <…> а также рассказал, что организацию убийства осуществили сотрудники СБУ, от которых он получал указания по реализации задуманного преступления», — цитирует ТАСС сообщение надзорного ведомства.

