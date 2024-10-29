Снос вокзала у станции Горьковское в Ленобласти был сюрпризом для местной администрации

Администрация Выборгского района Ленобласти не получала от РЖД уведомление о сносе вокзала у ж/д станции Горьковское — сообщили «Фонтанке» в профильном комитете по управлению муниципальным имуществом и градостроительству. Снос вокзала был начат 15 октября , на сегодня от него фактически ничего не осталось.

В комитете отмечают, что вокзал не был муниципальной собственностью. При этом в Градостроительном кодексе РФ прописано , что застройщик или технический заказчик должны уведомлять органы местного самоуправления, муниципального органа о планах на снос объекта капитального строительства не позднее чем за семь дней до его начала. Работы необходимо проводить в соответствии с проектной документацией.

В комитете по сохранению культурного наследия Ленобласти ранее сообщали «Фонтанке» , что вокзал станции Горьковское не имел статуса памятника истории и культуры, поэтому его сохранность не подлежала контролю ведомства.

«Демонтаж здания вокзала станции Горьковское был произведён в соответствии с нормативными документами Октябрьской железной дороги. При этом комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству Ленинградской области уведомил об отсутствии заинтересованности принятия в муниципальную собственность и использования данного объекта», — рассказали «Фонтанке» представители Октябрьской железной дороги.