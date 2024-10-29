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Общество Снос вокзала у станции Горьковское в Ленобласти был сюрпризом для местной администрации

Снос вокзала у станции Горьковское в Ленобласти был сюрпризом для местной администрации

6 449
13 комментариев

Администрация Выборгского района Ленобласти не получала от РЖД уведомление о сносе вокзала у ж/д станции Горьковское — сообщили «Фонтанке» в профильном комитете по управлению муниципальным имуществом и градостроительству. Снос вокзала был начат 15 октября, на сегодня от него фактически ничего не осталось.

В комитете отмечают, что вокзал не был муниципальной собственностью. При этом в Градостроительном кодексе РФ прописано, что застройщик или технический заказчик должны уведомлять органы местного самоуправления, муниципального органа о планах на снос объекта капитального строительства не позднее чем за семь дней до его начала. Работы необходимо проводить в соответствии с проектной документацией.

В комитете по сохранению культурного наследия Ленобласти ранее сообщали «Фонтанке», что вокзал станции Горьковское не имел статуса памятника истории и культуры, поэтому его сохранность не подлежала контролю ведомства.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги объяснили необходимость сноса обеспечением безопасности. Здание пустовало с 2000-х годов.

«Демонтаж здания вокзала станции Горьковское был произведён в соответствии с нормативными документами Октябрьской железной дороги. При этом комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству Ленинградской области уведомил об отсутствии заинтересованности принятия в муниципальную собственность и использования данного объекта», — рассказали «Фонтанке» представители Октябрьской железной дороги.

Вокзал в неоклассическом стиле на остановочном пункте Горьковское был построен предположительно в 1950-х годах. До советско-финской войны на этом месте находился деревянный вокзал при станции Мустамяки.

Остановочный пункт находится в поселке Яковлево, у границы Ленобласти и Петербурга: через него следуют электрички в Выборг.

Ранее комитет по охране памятников Петербурга зафиксировал самовольный снос корпуса ж/д станции Парголово и через суд обязал РЖД его восстановить.

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Комментарии
13
279964241
2 часа
Скоты, одно слово.
Ser_N0771
2 часа
это чтобы враг не догадался: станция «Горьковское» в поселке Яковлево...
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