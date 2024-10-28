В Кремле отвергли обвинения о вмешательстве РФ в парламентские выборы Грузии

Вмешательства России в парламентские выборы в Грузии не было, Россия никак не влияет на дела государства. Об этом 28 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующие обвинения.

«В Грузии одна ситуация, и мы никак вообще не влияем и не вмешиваемся в грузинские дела», — сказал Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»).

Представитель Кремля также допустил, что вмешательства в дела Грузии могут исходить со стороны Запада.

«Они не только пытаются выкручивать руки Тбилиси, но они буквально пытаются диктовать условия. Здесь, конечно, трудно себе представить, как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы, которые каждый день сыплются в их адрес», — заключил Песков.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан выходить на акции протеста в центре Тбилиси 28 октября. Итоги выборов она назвала сфальсифицированными.

По данным ЦИК, после завершения подсчета данных с избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 53,91%. Грузинская оппозиция оказалась не согласна с результатами. В ответ на это премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что все обвинения в подтасовке результатов выборов являются ложными. С победой его поздравил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Партия «Грузинская мечта» ожидает перезагрузки отношений с Евросоюзом.