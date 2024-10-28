Премьер-министр: Грузия после выборов в парламент продолжит курс на интеграцию в ЕС

Партия «Грузинская мечта» после победы на выборах в парламент ожидает перезагрузки отношений с Евросоюзом. Она получает 89 из 150 мандатов, пишет 28 октября ТАСС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна нацелена на интеграцию в ЕС, поэтому ждет перезагрузки отношений с начала 2025 года. К 2028-му Тбилиси выполнит более 90% обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, отметил он. Таким образом, страна к 2030 году будет готова к евроинтеграции, приводят РИА Новости слова Кобахидзе.

По итогам парламентских выборов партия «Грузинская мечта» набрала почти 54%, сообщил ЦИК Грузии в минувшее воскресенье. Оппозиция заявила, что не признает итогов выборов, аналогичное заявление сделала президент страны Саломе Зурабишвили.

Несмотря на заявления премьер-министра о перезагрузке отношений с ЕС, официально евроинтеграция Грузии приостановлена. Причина — принятие закона об иноагентах. Кроме того, Евросоюз заморозил 30 млн евро, которые планировалось выделить для укрепления обороны Грузии.