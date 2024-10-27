Худеющий кот Крошик умер. За его лечением следила вся Россия

Набравший 17 килограммов Крошик из Перми, ставший знаменитым в Сети из-за борьбы с лишним весом, умер в ночь на 27 октября. Об этом сообщили в приюте «Матроскин».

После похудения ветеринары наконец-то смогли исследовать его внутренние органы на аппарате УЗИ, в результате чего заподозрили у животного наличие опухоли. По предварительным данным, врачи также выявили у Крошика множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах.

26 октября состояние кота ухудшилось. Крошику резко стало плохо, он начал задыхаться, его экстренно госпитализировали и поместили в кислородную камеру, но спасти его не удалось.

«Сегодня ночью Крошика не стало. <…> В ближайшие дни тело Крошика будет отправлено на экспертизу, чтобы выявить истинную причину гибели. А позже его прах будет развеян…» — написали в «Группе памяти кота Крошика…».

Крошика нашли в кладовке одного из подвалов пермских домов. Он набрал 17 килограммов и не мог подняться на лапы из-за колоссального веса. В реабилитационном центре его посадили на диету. За месяц он смог похудеть почти на 3 килограмма, начал ходить и запрыгивать на пуфики.