В Кировской области раскрыли имена погибших при крушении вертолета с медиками

Стали известны имена всех четырех погибших при крушении вертолета с медиками на борту Ми-2 в Кировской области. Список представил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов в своем Telegram-канале 27 октября.

На борту находились:

пилот Валентин Комлев;

врач Александр Гиска;

фельдшер Татьяна Глызина;

фельдшер Сергей Широких.

«Лично знал Валентина Комлева, опытнейшего пилота, который стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации. Невосполнимая потеря», - написал Курдюмов, выразив соболезнования семьям погибших.

Глава региона Александр Соколов также добавил, что Валентин Комлев руководил предприятием «Вяткаавиа», которому принадлежал Ми-2.

Родные находившихся на борту Ми-2 получат по 1 миллиону рублей. «Всех погибших представим к государственным наградам», — написал Соколов в своем Telegram-канале.

По данным МЧС, 26 октября вертолет Ми-2 упал в лесу у деревни Белеенки в Кировской области. Все находившиеся на борту погибли. Вертолет начал полет около 6 часов вечера и рухнул через несколько минут. Расследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Приволжского МТУ Росавиации. Кадры с места трагедии опубликованы здесь.