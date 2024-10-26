В Кировской области упал вертолет Ми-2. Есть жертвы

Вертолет Ми-2 рухнул в Даровском районе Кировской области, сообщает вечером 26 октября МЧС. На месте крушения нашли трёх погибших.

«Поступило сообщение о жесткой посадке вертолета Ми-2 в лесу у деревни Белеенки. Предварительно, на борту находились 4 человека. К месту следуют спасатели МЧС России», — говорится в сообщении.

Телеграм-каналы сообщают о крушении самолета санавиации. Правительство региона ситуацию пока не прокомментировало.