Губернатор Кировской области прокомментировал крушение вертолета Ми-2

В рухнувшем под Кировом вертолете санавиации пациентов не было. Об этом 26 октября сообщил глава региона Александр Соколов.

По словам губернатора, борт Ми-2 вылетел из Даровского в Киров и через несколько минут упал. Это произошло около шести часов вечера.

«Пациентов на борту не было. По предварительным данным, в кабине находились пилот, врач и два фельдшера. На месте работают все профильные службы», — написал Соколов в своем телеграм-канале.