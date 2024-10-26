Губернатор Кировской области прокомментировал крушение вертолета Ми-2

В рухнувшем под Кировом вертолете санавиации пациентов не было. Об этом 26 октября сообщил глава региона Александр Соколов.
По словам губернатора, борт Ми-2 вылетел из Даровского в Киров и через несколько минут упал. Это произошло около шести часов вечера.
«Пациентов на борту не было. По предварительным данным, в кабине находились пилот, врач и два фельдшера. На месте работают все профильные службы», — написал Соколов в своем телеграм-канале.
В Даровской выехали первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и начальник регионального управления МЧС Алексей Аникин.
Ранее МЧС России сообщило об обнаружении трех тел на месте катастрофы.
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