МЧС показывает, во что превратился вертолет с медиками после крушения

Источник: МЧС







Вертолет санавиации в Кировской области упал вечером 26 октября в лесополосе. МЧС в своем телеграм-канале опубликовало кадры с места крушения.

Источник: МЧС Источник: МЧС

Напомним, по предварительным данным, в кабине находились пилот, врач и два фельдшера. МЧС пока сообщало об обнаружении трёх тел.

Глава региона Александр Соколов рассказал, что Ми-2 вылетел из Даровского в Киров около 18 часов и через несколько минут упал. Пациентов на борту не было.

UPD: В 19:44 МЧС проинформировало, что обнаружено тело четвертой жертвы крушения. Расследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Приволжского МТУ Росавиации, сообщили в Росавиации.

«Вертолет Ми-2 (регистрационный номер RA-15758) эксплуатировала компания „Вяткаавиа“: имеет сертификат эксплуатанта для выполнения авиационных работ», — отмечается в сообщении.