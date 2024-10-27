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Город Общество У 93-летней актрисы из «Брата» и «Улицы разбитых фонарей» украли пенсию — теперь она сидит в подземке на «Гостином дворе»

У 93-летней актрисы из «Брата» и «Улицы разбитых фонарей» украли пенсию — теперь она сидит в подземке на «Гостином дворе»

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46 комментариев

За последние полторы недели Лидию Доротенко видели в метро по меньшей мере пять раз — в подземке пенсионерке периодически дают немного денег прохожие. У 93-летней блокадницы украли всю пенсию — как раз в тот день, когда она ее получила. О своей непростой судьбе актриса рассказала «Фонтанке».

В метро, на переходе между «Гостиным двором» и «Невским проспектом», сидит пожилая женщина. Рядом — газеты и парочка монет. У прохожих она ничего не просит — перебирает что-то в пакете под гул проезжающих поездов.

— А ты хочешь в кино сниматься? Я на «Ленфильме» работала, я могу дать координаты, — начинает она и показывает значок с названием киностудии на груди.

Зовут пенсионерку Лидия Ивановна Доротенко, она, как любят говорить, широко известная в узких кругах. Соседка по коммуналке в «Брате», уборщица в «Улице разбитых фонарей», босая женщина в «Морфии» Балабанова — Лидию Ивановну зритель мог видеть в более чем в ста фильмах и сериалах, правда, не в главных ролях, а в эпизодах.

На площадку она попала еще в юности, начала сниматься в массовке, а на съемках «Полосатого рейса» в Одессе встретила будущего мужа Николая Доротенко — ныне покойного, рассказала она корреспонденту «Фонтанки». Родилась Лидия Ивановна в 1931 году, ребенком пережила блокаду. В юности занималась легкой атлетикой — в 52-м даже стала чемпионкой Московского района города Ленинграда, каталась на лыжах, прыгала с парашютом.

Полвека жизни Лидии Ивановны прошли на «Ленфильме» — она работала бригадиром массовки и ассистентом по актерам. На «Ленфильме» ее знают и помнят — она и после выхода на пенсию по-старинке передает координаты в актерский отдел, если приметила кого-то красивого и талантливого.

Читательница «Фонтанки» Юлия за последнюю неделю встречала Лидию Ивановну в метро минимум трижды.

«Она сидела, смотрела в никуда. У нее рядом лежал то ли платочек, то ли газета, и люди на него периодически бросали монеты», — рассказала она. Сама Лидия Ивановна на вопрос, почему она оказалась в метро, прямо не отвечает. Говорит, что сидит на станции с 8 утра.

— Я отдыхаю сейчас от домашнего, от того, что со мной сделали, — говорит она, но в подробности не вдается.

Пару лет назад СМИ писали о том, что Лидия Ивановна страдает от побоев внука. В молодости они с мужем взяли ребенка из детского дома — уже взрослый сын, как сообщал «5 канал», тоже поколачивал маму. В одном из интервью Лидия Ивановна рассказывала, что с ней в квартире все еще живет внук и его девушка: «Я еще три года назад на тот свет должна была уйти, после того как избил меня внучок. В больницу загремела: ноги распухли, лицо разбито, сотрясение мозга, но я живучей оказалась. Это все произошло, когда я решила с внука и его девушки брать половину квартплаты. Мол, раз живут рядом со мной — пусть платят. Вот Андрею не понравилось это, и он поколотил сильно». Доходило и до того, что домашние выгоняли ее из квартиры — Лидии Ивановне пришлось ночевать на вокзале.

Недавно с блокадницей снова случилась беда — у Лидии Ивановны украли пенсию:

– На днях я пошла получать пенсию – мне немножко добавили. И у меня тридцать тысяч украли. Я получила, расписалась. И мне захотелось купить водичку и кофе – в паспорт свернула шесть пятерок. За мной [в очереди] стояла молодая женщина, темная, похожая на цыганку, говорит: “Я вам помогу”. Достала кофе, отдала мне. Смотрю – а денег нету.

В полиции Лидии Ивановне сказали, что писать заявление бессмысленно — «все уже смылись», похитительницу найти не получится. «Но оно и понятно, сейчас миллионами воруют. Но почему я порядочный человек, и меня обворовали? Как можно блокадницу так обчистить?», — грустно признается Лидия Ивановна и добавляет: «Я вся в тревоге. Но я девушка сильная, так что все будет хорошо».

Перед уходом из метро уже ближе к шести часам вечера — в подземке пенсионерка провела больше десяти часов — она просит загуглить ее имя. По запросу выходят фото со съемок и даже страничка на Кинопоиске.

«Это я снималась, это меня награждали. Дайте мне минуту славы, — показывает она на картинки на экране. — А еще я снималась с Бодровым-младшим. При мне у него Стрижак интервью брала», — рассказывает она.

Прохожий протягивает ей смятую купюру. Лидия Ивановна сначала отказывается, но все-таки берет деньги и говорит: «Отдам за квартиру».

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
46
Snow*
48 минут
истории про ограбление бабушка рассказывает прессе регулярно, причем каждый раз это происходит аккурат сразу после получения пенсии или гонорара за съемки (200 тысяч за массовку, с ее слов) по одному и тому же сценарию.
Митя Антонов
54 минуты
Прочитал комментарии и понял, какой у нас народ дружный и единый, и какие люди замечательные. Нам никаких внешних врагов не надо - сами с собой справимся.
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