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Происшествия Трое пострадали в жёстком ДТП в Новоселье, и пешеход не самый «тяжёлый»

Трое пострадали в жёстком ДТП в Новоселье, и пешеход не самый «тяжёлый»

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2 комментария

В результате жесткой аварии в Новоселье (Ломоносовский район Ленобласти) пострадали три человека. Жертв нет. «Фонтанке» стали известны некоторые подробности.

ДТП произошло 26 октября около 17:50. На регулируемом перекрестке Красносельского шоссе и Центральной улицы столкнулись красный Changan и черный Mercedes. По предварительной версии, 40-летний водитель «Чангана» начал разворот и не уступил встречному «Мерседесу» под управлением 37-летнего мужчины. «Мерседес» откинуло на на тротуар, где он сбил пешехода. «Фонтанка» показывала драматичное видео полёта с огненным финалом.

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Женщина-пешеход госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Ещё двое пострадавших — в «Чангане». Самый «тяжёлый» — пассажир. Состояние водителя оценивается как средней степени тяжести.

Оба водителя — граждане РФ, без признаков алкогольного опьянения.

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Комментарии
2
IgorSergeevich
33 минуты
Фраза «гражданин РФ» сейчас стала очень размыта… и обычно, далека от реальности…
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