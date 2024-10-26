Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

1 м/c,

зап.

 766мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81
Правосудие без ГАС
Гадание по ставке ЦБ
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Премьер Белоруссии в Петербурге
Нападение в Окее на Космонавтов
Почем переобуть машину
Задержали замглавы комтранса
Софийская овощебаза уехала
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В НИИ Джанелидзе рассказали о пострадавшей в «О'Кее» с колото-резаной раной груди

В НИИ Джанелидзе рассказали о пострадавшей в «О'Кее» с колото-резаной раной груди

2 436
2 комментария

Пожилой женщине, получившей тяжелые ранения в гипермаркете «О'Кей» на проспекте Космонавтов, сделали операцию. Пострадавшая находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Сегодня, 26 октября, её посетил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, сообщает телеграм-канал клиники.

66-летняя женщина с колото-резаной раной груди находится под наблюдением в палате интенсивной терапии, ее жизнь вне опасности. Её перевели из реанимации в отдельную палату, а выписать планируют в течение недели.

«Выполнено одномоментное хирургическое вмешательство, с помощью которого было установлено кровотечение и установлена дренажная трубка, через которую выведена кровь, и эта кровь реинфузирована в пациентку. Есть специальная аппаратура, которая позволяет вернуть кровь, которая истекает, опять пациенту», — объяснил директор НИИ Вадим Мануковский.

Женщина передала слова благодарности людям, которые ей помогали и поддерживали. Сразу после нападения кто-то оказал ей первую помощь, принесли аптечки, одеяла и подушки.

25 октября в магазине «О'Кей» на проспекте Космонавтов в Петербурге вооруженный человек напал на покупателей. Подозреваемый — 44-летний мужчина, полиция характеризует его как маргинального типа. Пострадали шесть человек, включая самого агрессора. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Читайте на «Фонтанке» рассказ одного из пострадавших, а также мини-интервью с одноклассником подозреваемого.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Нападение с ножом Гипермаркет Окей Нападение Петербург
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
282201992
1 час
дай Богей здоровья.. и ...компенсации
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ТОП 5
Новости компаний
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35