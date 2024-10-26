В НИИ Джанелидзе рассказали о пострадавшей в «О'Кее» с колото-резаной раной груди

Пожилой женщине, получившей тяжелые ранения в гипермаркете «О'Кей» на проспекте Космонавтов, сделали операцию. Пострадавшая находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Сегодня, 26 октября, её посетил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, сообщает телеграм-канал клиники.

66-летняя женщина с колото-резаной раной груди находится под наблюдением в палате интенсивной терапии, ее жизнь вне опасности. Её перевели из реанимации в отдельную палату, а выписать планируют в течение недели.

«Выполнено одномоментное хирургическое вмешательство, с помощью которого было установлено кровотечение и установлена дренажная трубка, через которую выведена кровь, и эта кровь реинфузирована в пациентку. Есть специальная аппаратура, которая позволяет вернуть кровь, которая истекает, опять пациенту», — объяснил директор НИИ Вадим Мануковский.

Женщина передала слова благодарности людям, которые ей помогали и поддерживали. Сразу после нападения кто-то оказал ей первую помощь, принесли аптечки, одеяла и подушки.