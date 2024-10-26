Трассу Орёл — Тамбов перекрыли, чтобы убрать обломки сбитых БПЛА

В Липецкой области дан отбой красному и жёлтому уровням опасности. Движение общественного транспорта в областном центре и автобусов на межмуниципальных маршрутах возобновлено. Специалисты ведут работу по обезвреживанию обломков сбитых 26 октября беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Игорь Артамонов.

«Временно приостанавливается движение на участке трассы Орёл — Тамбов от села Косырёвка до села Частая Дубрава. Это вынужденная мера для обеспечения безопасности», — пишет Артамонов.

Как только взрывотехники уберут обломки БПЛА, движение будет восстановлено.

Напомним, в середине дня Артамонов сообщил, что в Липецке и Липецком муниципальном округе днём 26 октября работают силы ПВО, есть сбитые беспилотники. Информации о пострадавших не поступало.