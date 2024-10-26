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Происшествия В Липецке работает ПВО, есть сбитые беспилотники. Транспорт остановлен

В Липецке работает ПВО, есть сбитые беспилотники. Транспорт остановлен

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1 комментарий

В Липецке и Липецком муниципальном округе днём 26 октября работают средства ПВО, передает губернатор Игорь Артамонов.

«Есть сбитые БПЛА. На места падения выехали представители спецслужб», — отмечает Артамонов.

В 14:06 он объявил жёлтый уровень тревоги — «воздушная опасность», а затем сообщил об угрозе атаки беспилотников — это красный уровень.

UPD: До отмены красного уровня опасности в Липецке и Липецком районе, по данным управления дорог, останавливается движение межмуниципальных маршрутов, в самом городе — весь общественный транспорт. Автобусы вместе с пассажирами едут к ближайшим укрытиям.

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Комментарии
2
Сила в Правде!!
4 минуты
обломки, обломки надо сбивать!
Комментатор-100
1 минута
опять тупые 4О4е с домами и машинами воюют
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