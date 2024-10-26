В Липецке работает ПВО, есть сбитые беспилотники. Транспорт остановлен

В Липецке и Липецком муниципальном округе днём 26 октября работают средства ПВО, передает губернатор Игорь Артамонов.
«Есть сбитые БПЛА. На места падения выехали представители спецслужб», — отмечает Артамонов.
В 14:06 он объявил жёлтый уровень тревоги — «воздушная опасность», а затем сообщил об угрозе атаки беспилотников — это красный уровень.
UPD: До отмены красного уровня опасности в Липецке и Липецком районе, по данным управления дорог, останавливается движение межмуниципальных маршрутов, в самом городе — весь общественный транспорт. Автобусы вместе с пассажирами едут к ближайшим укрытиям.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.