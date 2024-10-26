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Происшествия В Москве ищут шесть десятков бешеных хомяков, приехавших из Краснодара

В Москве ищут шесть десятков бешеных хомяков, приехавших из Краснодара

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В столичном районе Люблино введен карантин из-за бешенства у хомяков, которых привезли в Москву из Краснодарского края. Об этом 26 октября сообщает портал MSK1.

По предварительным данным, с юга России в столицу привезли порядка 80 зверьков, 20 уже найдены, осталось найти еще около 60. Домашних питомцев продавали в сети зоомагазинов по 550 рублей за штуку. Владельцы забили тревогу, когда заметили странности в поведении грызунов.

По словам покупателей, сперва хомяки были вялыми, а затем становились гиперактивными и даже агрессивными. Животные кричали и бегали по клетке, ни на что не реагируя, а затем лысели.

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Хомяк Бешенство Животные Москва
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