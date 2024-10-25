Гуфу грозит до семи лет за нападение на силовика в бане под Москвой

Алексею Долматову, более известному как рэпер Гуф, грозит до семи лет лишения свободы — ему вменяют грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия. Об этом 25 октября сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Алексею Долматову вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы», — заявил собеседник агентства. Он уточнил, что помимо Долматова по делу проходит еще один фигурант — в ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде об их аресте.

Адвокат Сергей Жорин, который опровергал изначальную информацию о драке в бане, отказался комментировать новые сведения, уточнив, что сейчас с его подзащитным идут следственные действия.

Днем ранее артист записал видео с извинениями из наро-фоминского ОВД, отметив, что «ему не привыкать» приносить извинения. В отдел он попал из-за конфликта с мужчиной в бане Подмосковья. Рэпер снимал пострадавшего в прямом эфире — тот жаловался на головную боль и просил вызвать ему скорую. Однако к словам оппонента Гуф отнесся скептически и отправился курить. Пострадавшим оказался находившийся не при исполнении сотрудник силовых структур. Он написал заявление на Долматова.

Пересмотревшие эфир правоохранители услышали нецензурные выражения со стороны задержанного — в отношении него составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство.