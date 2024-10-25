За удары ножом прилетело стремянкой: новое видео нападения в «О'Кее» на проспекте Космонавтов

В распоряжении «Фонтанки» оказалась новая запись с камер наблюдения в магазине «О'Кей» на Космонавтов, 45, в Московском районе, где в результате нападения с ножом на посетителей гипермаркета пострадали шестеро, включая задержанного.

Источник: «Фонтанка.ру»

Судя по видео, мужчина дотянулся через тележку с продуктами до женщины и нанес ей ножевое ранение. Почти сразу ему в голову прилетело стремянкой от сотрудника магазина — задерживали нападавшего силами покупателей и мерчандайзеров. Нож откинул в сторону один из покупателей. Мужчину оперативно скрутили и держали на полу до приезда правоохранительных органов.

По данным «Фонтанки», ранения получили пять человек, в том числе охранник «О’Кея». В больницу доставили и самого нападавшего. Очевидцы говорят, что агрессор был неадекватен, швырял бутылки. По информации «Фонтанки», это 44-летний петербуржец, который, вероятно, не впервые зашёл в гипермаркет на проспекте Космонавтов — он живёт неподалёку .