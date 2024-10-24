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Общество Группе «Звери» не разрешили провести концерт в Твери из-за «неоднозначной позиции»

Группе «Звери» не разрешили провести концерт в Твери из-за «неоднозначной позиции»

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4 комментария

В Твери отменили запланированный концерт группы «Звери». Администрация отказалась согласовывать выступление из-за «неоднозначной позиции артиста», сообщили 24 октября в официальном telegram-канале группы.

Концерт был запланирован на 13 ноября и должен был состояться в спорткомплексе «Юбилейный» в Твери. Однако комитет по физической культуре и спорту отказал артистам в согласовании мероприятия.

«Причина — „неоднозначная позиция артиста“. К сожалению, мы никак не смогли повлиять на это решение», — говорится в соцсетях группы. Всем купившим билеты пообещали вернуть полную стоимость и подарить промокод, который позволит купить билет на концерт в соседних городах со скидкой.

В свою очередь в тверской администрации отрицают, что причиной отмены стала позиция артиста. Отказ в согласовании изданию «Подъём» объяснили тем, что устав «Юбилейного» не предусматривает проведение концертов, только «шоу-программы, культурно-массовые мероприятия типа праздников со спортивным уклоном». Иные мероприятия проводятся только по специальному распоряжению правительства.

«Концерты проводились, но вот сделали замечание, что мы нарушаем уставную деятельность. Мы же люди подконтрольные, нас проверяют, вот руководство и обратило внимание», — цитирует издание ответ комитета по физической культуре и спорту Тверской области. В ведомстве пояснили, что на нарушения указало руководство.

Летом 2023 года «Зверям» не удалось выступить в Петербурге в рамках ПМЭФ. Проведению концерта воспротивились декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот и депутат петербургского ЗакСа Константин Чебыкин. Первый припомнил, что солист группы Рома Зверь с началом спецоперации «публично осудил ее в соцсетях», второй увидел в возможном выступлении группы «оскорбление всех, кто обеспечивает безопасность интересов России и ее населения». А концерт, планировавшийся в Петербурге 1 сентября, был перенесен на декабрь.

В августе 2023 года Рома Зверь ездил выступать в Донбасс. В сентябре группа все-таки выступила на Дворцовой площади на концерте в рамках Петербургского форума объединенных культур.

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Тверь Группа Звери Отмена концерта
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Комментарии
5
Dinja436
17 минут
А Шаману запретить слабо?
Эд Хэммет
3 минуты
Вот это и называется разгром культуры. Только не надо песен, что это не культура. Даше Шаман это культура. Это особая культура патриотизма за отдельную плату.
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