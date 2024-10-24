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Происшествия В Москве до смерти избили известного искусствоведа Раису Кирсанову. Задержан приезжий, он ничего не помнит

В Москве до смерти избили известного искусствоведа Раису Кирсанову. Задержан приезжий, он ничего не помнит

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21 комментарий

В Москве до смерти избили доктора искусствоведения и писательницу Раису Кирсанову. К ней в квартиру пробрался нетрезвый приезжий, который несколько раз ударил 78-летнюю женщину по голове, а потом уснул. Подозревамый, которым оказался 39-летний уроженец Киргизии, задержан, сообщает 24 октября Следственный комитет столицы. Возбуждено уголовное дело об убийстве и нарушении неприкосновенности жилища.

По данным следствия, 19 октября фигурант пробрался в квартиру к женщине на Открытом шоссе. Он избил хозяйку дома, от полученных травм она скончалась в больнице.

Источник ИА «Регнум» рассказал, что приезжий приехал на встречу с приятелем, чтобы договориться о работе. Узнав, что работы для него нет, он якобы от расстройства напился и отправился гулять по подъездам домов, дергая ручки квартир. К несчастью, Раиса Кирсанова забыла запереть дверь. Мужчина, как утверждает источник, ворвался к ней и сильно избил, после чего просто лег спать у пожилой женщины дома. Услышавшие шум соседи позвонили в экстренные службы. Полицейские обнаружили незваного спящего гостя и сильно избитую Раису Кирсанову, которая скончалась в нейрореанимации, не приходя в сознание.

Подозреваемый утверждает, что ничего не помнит и мотивы своего поступка объяснить не может. Следствие намерено ходатайствовать об аресте. Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Раиса Кирсанова — доктор искусствоведения. Является крупнейшим экспертом по истории русского национального костюма, автор множества книг и монографий. Была ведущим научным сотрудником сектора русского искусства Нового и Новейшего времени в Государственном институте искусствознания.

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Комментарии
21
Джим Хокинс
43 минуты
А сделать хотя бы просто визовый режим со странами Средней Азии? Элементарно ввести рабочие визы? Или теперь это сделать никак нельзя, ведь с некоторых пор они практически наши братья. Все враги остались на западе.
В д. Гадюкино - дожди.
50 минут
Что еще должно произойти, чтоб началась тотальная депортация этих и тех, кто их сюда завёз?
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