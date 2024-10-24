Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

с-з.

 762мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,64
EUR 104,38
Софийская овощебаза уехала
Пивная экспансия
Промышленный Петербург
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Продажи в новостройках упали
Ланьков о войсках Северной Кореи
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Силуанов заявил, что Россия будет использовать доходы от замороженных иностранных активов

Силуанов заявил, что Россия будет использовать доходы от замороженных иностранных активов

1 818
4 комментария

Россия задействует доходы от замороженных иностранных активов в случае, если западные страны будут использовать активы от замороженных российских активов. Об этом 24 октября заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

Ранее Силуанов отмечал, что в России заморожены деньги, которые «причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнерами из недружественных стран».

Соединенные Штаты Америки уже заявили, что предоставят Украине кредиты на сумму 20 миллиардов долларов, которые будут выплачены за счет процентов, полученных от замороженных российских суверенных активов.

Европейский парламент также одобрил предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита на 35  млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
ДЕД
14 минут
Ну конечно... Все же знают, что Запад и США хранят свои золотовалютные резервы в Сбере.
AL666
26 минут
Огласите весь список, пожалуйста. Чьи, сколько, где?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Новости компаний
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
ТОП 5
Новости компаний
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57