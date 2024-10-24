Силуанов заявил, что Россия будет использовать доходы от замороженных иностранных активов

Россия задействует доходы от замороженных иностранных активов в случае, если западные страны будут использовать активы от замороженных российских активов. Об этом 24 октября заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает « Интерфакс ».

Ранее Силуанов отмечал, что в России заморожены деньги, которые «причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнерами из недружественных стран».

Соединенные Штаты Америки уже заявили, что предоставят Украине кредиты на сумму 20 миллиардов долларов, которые будут выплачены за счет процентов, полученных от замороженных российских суверенных активов.