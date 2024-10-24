Мать и дочь. Задержаны женщины, подозреваемые в поджоге офиса «Единой России» в Перми

Днем 24 октября задержаны женщины, подозреваемые в поджоге офиса «Единой России» в Перми, сообщает 59.RU со ссылкой на правоохранительные органы. В ближайшее время они будут допрошены, суд изберет им меру пресечения.

По словам первого замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Григорьева, подозреваемые — мать (1970 года рождения) и дочь (2004 года рождения), они жительницы поселка Гайны, пишет издание .

Пожар в пермском отделении «Единой России» начался 23 октября около 23:40 по местному времени. Бутылок с зажигательной смесью было семь — по числу окон офиса отделения. Женщины кинули две. Есть версия, что они стали жертвами мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».