Мать и дочь. Задержаны женщины, подозреваемые в поджоге офиса «Единой России» в Перми

Днем 24 октября задержаны женщины, подозреваемые в поджоге офиса «Единой России» в Перми, сообщает 59.RU со ссылкой на правоохранительные органы. В ближайшее время они будут допрошены, суд изберет им меру пресечения.
По словам первого замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Григорьева, подозреваемые — мать (1970 года рождения) и дочь (2004 года рождения), они жительницы поселка Гайны, пишет издание.
«Причины, побудившие их к совершению преступления, установят в рамках расследования уголовного дела», — отметил Вячеслав Григорьев.
Пожар в пермском отделении «Единой России» начался 23 октября около 23:40 по местному времени. Бутылок с зажигательной смесью было семь — по числу окон офиса отделения. Женщины кинули две. Есть версия, что они стали жертвами мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
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