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Происшествия Мать и дочь. Задержаны женщины, подозреваемые в поджоге офиса «Единой России» в Перми

Мать и дочь. Задержаны женщины, подозреваемые в поджоге офиса «Единой России» в Перми

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3 комментария

Днем 24 октября задержаны женщины, подозреваемые в поджоге офиса «Единой России» в Перми, сообщает 59.RU со ссылкой на правоохранительные органы. В ближайшее время они будут допрошены, суд изберет им меру пресечения.

Слева — очевидец успел снять момент пожара. Справа — так сейчас выглядит обгоревший кабинет офиса партии

По словам первого замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Григорьева, подозреваемые — мать (1970 года рождения) и дочь (2004 года рождения), они жительницы поселка Гайны, пишет издание.

«Причины, побудившие их к совершению преступления, установят в рамках расследования уголовного дела», — отметил Вячеслав Григорьев.

Очевидец снял, как начался пожар. Также он успел сфотографировать уходящую женщину

Пожар в пермском отделении «Единой России» начался 23 октября около 23:40 по местному времени. Бутылок с зажигательной смесью было семь — по числу окон офиса отделения. Женщины кинули две. Есть версия, что они стали жертвами мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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Поджог Пермь Единая Россия Поджигатели
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Комментарии
3
280206998
1 час
Свободу маме и дочке!
Кот Ученый
1 час
Либеральная общественность пос. Гайны ))
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