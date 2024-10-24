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Происшествия Поджигательницы пермского штаба «Единой России» могли стать жертвами мошенников. Опубликована ориентировка

Поджигательницы пермского штаба «Единой России» могли стать жертвами мошенников. Опубликована ориентировка

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7 комментариев

В ночь на 24 октября в пермское отделение партии «Единая Россия» неизвестные кинули коктейль Молотова, начался серьезный пожар. Подозреваемыми в поджоге стали две женщины, на них уже опубликована ориентировка. Подробности сообщил 59.ru в четверг, 24 октября.

Перед поджогом прохожие видели, как две женщины бросили в офис «Единой России» зажигательные смеси, одна из них снимала происходящее на видео. Офис партии сильно пострадал. Со слов свидетелей, сначала женщины разбили окна, а затем закинули коктейли Молотова внутрь. У одной из поджигательниц загорелась куртка, которую она в итоге унесла.

В телеграм-канале «Прикамские витязи» появилась часть официальной ориентировки на двух женщин, на вид им 45 и 30 лет. «Предварительно установлено, что дамы приехали из одного из городов Пермского края. Женщины могли <…> попасться на уловку телефонных мошенников», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» писала, что пожар в пермском отделении «Единой России» начался около 23:40 по местному времени. Прибывшим спасателям пришлось взламывать дверь в офисное помещение. Всего бутылок с зажигательной смесью было семь — по числу окон офиса отделения. Женщины кинули две. Саму жидкость отправили на экспертизу.

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Комментарии
7
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Сейчас бы "Единой России" про мошенников рассуждать. Они бы ещё про жуликов и воров рассказали.
Zet
1 час
так это ж Мизулины...
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