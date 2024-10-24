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Власть Премьер Армении прилетел в Казань на саммит БРИКС и отведал чак-чак

Премьер Армении прилетел в Казань на саммит БРИКС и отведал чак-чак

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7 комментариев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Казань утром 24 октября для участия в мероприятиях заключительного дня саммита БРИКС.

У трапа его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов и по сложившейся на саммите традиции угостил чак-чаком. Об этом сообщается на сайте раиса республики.

Пашиняна на саммит БРИКС пригласил президент РФ Владимир Путин во время переговоров.

Накануне в ходе правительственного часа в парламенте Армении Пашинян заявил, что его участие в саммите БРИКС в Казани важно для Армении, так как повестка саммита напрямую касается республики. По его словам, у Армении есть возможность представить Казани свой проект запуска региональных транспортных коммуникаций «Перекресток мира», передавало РИА Новости.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, для участия в саммите БРИКС в Татарстан прибыли представители 36 стран. 22 делегации представлены на высшем уровне.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году, в него входят Россия, Бразилия, Индия, КНР, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Помимо прочих высоких гостей туда прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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БРИКС Армения Никол Пашинян
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Комментарии
7
Слава России!
2 часа
насыщенная программа 😂😂😂
Заливщик голосовых планок
2 часа
Судя по новостям - оне туда пожрать нахаляву съехались.
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