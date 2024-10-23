ТАСС: украинцам, планировавшим теракт на ЛАЭС перед 9 мая, ужесточили обвинение

Следствие ужесточило обвинение в отношении фигурантов уголовного дела о диверсиях на Ленинградской и Калининской атомных электростанциях в преддверии 9 мая 2023 года — граждан Украины Александра Майструка и Эдуарда Усатенко* (внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом 23 октября сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Ранее в ФСБ проинформировали о возбуждении уголовного дела о диверсии, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств. По данным агентства, Усатенко и Майструку предъявлены обвинения в прохождении обучения для осуществления диверсионной и террористической деятельности, в хранении и перевозке оружия, в контрабанде и совершении теракта в составе организованной группы.

25 мая 2023 года, напомним, ФСБ объявила о пресечении украинских диверсий на Ленинградской и Калининской (Тверская область) атомных электростанциях перед 9 мая. Диверсии, по замыслу украинских спецслужб, привели бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС, что нанесло бы серьезный экономический и репутационный ущерб природе и животному миру в России в целом, отмечали в ФСБ.

«Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС в Тверской области», — говорилось в публикации.

До этого, в самом начале мая, как писала «Фонтанка», в Ленинградской области шесть предполагаемых взрывных устройств нашли на опорах ЛЭП под Гатчиной, а в Сусанинском поселении опору ЛЭП взорвали.

По данным ФСБ, Усатенко (позывной «Макс») и Майструк (позывной «Механик») были завербованы Службой внешней разведки Украины и прошли спецподготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях. После они через Польшу пробрались в Белоруссию, а оттуда незаконно - в Псковскую область. Взрывчатку везли в тайниках на грузовике по маршруту город Хелм (Польша) - город Шальчининкай (Литва) — Белоруссия - Ржевский район Тверской области.

* внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.