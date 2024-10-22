В Коврове арестовали 19-летнюю мать годовалого ребенка, который умер от голода и жажды

Жительницу Коврова отправили под стражу по обвинению в убийстве маленького ребенка. Следствие полагает, что 19-летняя мать специально оставила годовалого малыша одного в квартире без воды и еды, сообщает 22 октября прокуратура Владимирской области.

Источник: Прокуратура Владимирской области







Тело ребенка, который умер от голода и обезвоживания, обнаружили 18 октября, в этот же день задержали его мать. По предварительной информации, она на долгое время ушла из квартиры, а когда вернулась и нашла младенца мертвым, то положила его тело и детские вещи в коробку и выкинула на улицу.

В обсуждении в чате местного телеграм-канала «Подслушано Ковров» ряд пользователей утверждают, что знакомы с обвиняемой лично, и охарактеризовали ее в негативном ключе. Также, по их словам, у женщины может быть еще один ребенок. Версии по поводу того, сколько отсутствовала мать, разнятся от нескольких дней до 2 месяцев.

В прокуратуре добавили, что обвиняемой грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы.