В Коврове мать оставила младенца одного дома. Он скончался без воды и пищи

Во Владимирской области мать оставила годовалого ребенка одного в квартире. Пробыв долгое время без воды и пищи, младенец скончался. Когда женщина вернулась домой, она, по данным следствия, выбросила тело ребенка недалеко от дома. Об этом 20 октября в своем телеграм-канале сообщил региональный СУ СК.

В городе Ковров 18 октября нашли тело годовалого малыша, в этот же день задержали его мать — девушку 2005 года рождения. Ей предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Ведомство считает, что мать на долгое время покинула ребенка, а вернувшись и найдя младенца мертвым, положила его тело и детские вещи в коробку и выкинула на улицу.

В обсуждении в чате местного телеграм-канала «Подслушано Ковров» ряд пользователей утверждает, что знакомы с обвиняемой лично, и охарактеризовали ее в негативном ключе. Также, по их словам, у девушки может быть еще один ребенок. Версии по поводу того, сколько отсутствовала мать, разнятся от нескольких дней до 2 месяцев.