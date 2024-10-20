Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

ясная погода, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

ю-з.

 771мм 61%
Подробнее
1 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Ключевая ставка вырастет?
Спасти рядовое статусом памятника
Промышленный Петербург
Место падения опоры ЛЭП
Приморский район без света
В Петербурге сбит беспилотник
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Коврове мать оставила младенца одного дома. Он скончался без воды и пищи

В Коврове мать оставила младенца одного дома. Он скончался без воды и пищи

1 987
7 комментариев

Во Владимирской области мать оставила годовалого ребенка одного в квартире. Пробыв долгое время без воды и пищи, младенец скончался. Когда женщина вернулась домой, она, по данным следствия, выбросила тело ребенка недалеко от дома. Об этом 20 октября в своем телеграм-канале сообщил региональный СУ СК.

В городе Ковров 18 октября нашли тело годовалого малыша, в этот же день задержали его мать — девушку 2005 года рождения. Ей предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Ведомство считает, что мать на долгое время покинула ребенка, а вернувшись и найдя младенца мертвым, положила его тело и детские вещи в коробку и выкинула на улицу.

В обсуждении в чате местного телеграм-канала «Подслушано Ковров» ряд пользователей утверждает, что знакомы с обвиняемой лично, и охарактеризовали ее в негативном ключе. Также, по их словам, у девушки может быть еще один ребенок. Версии по поводу того, сколько отсутствовала мать, разнятся от нескольких дней до 2 месяцев.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY12
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Barmaley_5e4d0211d3423
53 минуты
"Прогнило что-то в Датском королевстве.“ (с)
В д. Гадюкино - дожди.
48 минут
Ну хоть не как в Европе.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08